Mariage d'Alexandra et de Nicolas: De nouvelles photos et une vidéo… tournée par Maria Teresa!

La Cour grand-ducale a publié de nouvelles photos du mariage de la princesse Alexandra et de Nicolas Bagory samedi dans la soirée.

Un petit bisou sur la joue. Un instant furtif, hors protocole, réclamé, sous la pluie, par la foule au pied du palais grand-ducal. Assurément un des moments forts du mariage civil de la princesse Alexandra et de Nicolas Bagory , ce samedi à Luxembourg-Ville.

Entre les gouttes, et sur le balcon du palais, les jeunes mariés ont apporté un peu de gaieté à un public rincé tout au long de l’après-midi par de multiples averses. Le tout a été filmé par la Grande-Duchesse qui a posté la vidéo sur les réseaux sociaux.

Attendus à l’hôtel de ville à 15h par Lydie Polfer, la bourgmestre de la capitale, les futurs mariés ont tout d’abord traversé, sur un immense tapis rouge, une place Guillaume II fraîchement rénovée, où des centaines de personnes les attendaient bien avant 14h pour saluer et célébrer publiquement leur union.

Un premier geste pour les enfants

Suivie par toute la famille grand-ducale, et une étincelante Grande-Duchesse Maria-Teresa dans un superbe ensemble qui oscillait entre le fuchsia et le corail, la princesse Alexandra rayonnait également sous la pluie et nous a semblé très à l’aise pour guider son mari à travers un public cosmopolite venu parfois de loin pour assister à l’événement.