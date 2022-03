Le scandale continue : De nouvelles photos intimes de stars diffusées

Des clichés inédits de vedettes dénudées, notamment de Kim Kardashian et Vanessa Hudgens, circulaient samedi sur les réseaux sociaux, selon les médias américains.

Des clichés de stars, entre autres de la star de la téléréalité Kim Kardashian, de l'actrice Vanessa Hudgens et de la joueuse américaine de football Hope Solo, ont été diffusés brièvement sur les sites de partage 4chan et Reddit avant d'être supprimés, a rapporté TMZ, un site web américain consacré aux célébrités.

Quelques semaines plus tôt avait eu lieu un premier piratage d'envergure de photos intimes de célébrités américaines. Le portail BuzzFeed a indiqué que des vidéos personnelles et des photos des actrices Mary-Kate Olsen, Hayden Panettiere et Leelee Sobieski ont également été mises en ligne. Un grand nombre de photos intimes de stars dénudées avaient été diffusées très largement sur Internet suite au piratage de leurs comptes personnels Icloud, le service de stockage en ligne de contenus fourni par Apple. L'actrice oscarisée, Jennifer Lawrence, le mannequin Kate Upton ou encore la chanteuse Avril Lavigne comptaient parmi les victimes de ce premier vol présumé de données.