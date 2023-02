Aux portes du Luxembourg: De nouvelles règles pour la bande de covoiturage sur l'E411

«Grave gaspillage d'argent public», «sous-utilisation de l'infrastructure», «manque de coordination avec le Grand-Duché», «absence de contrôles systémiques malgré la présence de caméras NPR et de détecteurs infrarouges»,... La bande de covoiturage de l'autoroute E411 en direction de l'A6 et du Grand-Duché continue de faire débat au Parlement wallon. Inaugurée en mai 2019, après sept mois de travaux entre Arlon et Sterpenich pour la coquette somme de 17 millions d'euros, la bande de covoiturage se cherche désespérément une nouvelle destinée.

Interrogé en début de semaine, le lundi 13 février 2023, par deux députés originaires de la province belge de Luxembourg, Jean-Philippe Florent et Anne-Catherine Goffinet, le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry, ne semble plus savoir à quel saint se vouer sur ce dossier et il n'a pas l'intention «d'intervenir pour accélérer ou ralentir l'agenda des voisins luxembourgeois».