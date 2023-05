Luxair: De nouvelles saveurs pour les papilles des voyageurs

Les élèves de l’établissement basé à Diekirch, coachés par les chefs du catering de Luxair qui maîtrisent les secrets de la cuisine en altitude, ont concocté six sandwichs et deux snacks.

Nice, Munich, Antalya... Autant de destinations desservies par Luxair, dont les noms sont désormais associés aux nouveaux sandwichs servis à partir d’aujourd’hui, en classe Économie, pour les vols en partance du Findel. Pour cette offre renouvelée, la compagnie aérienne nationale a prolongé sa collaboration avec l’École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg.

Les élèves de l’établissement basé à Diekirch, coachés par les chefs du catering de Luxair qui maîtrisent les secrets de la cuisine en altitude, ont concocté six sandwichs et deux snacks. Avec une volonté: «Faire découvrir aux passagers les talents et produits locaux», précise Luxair.