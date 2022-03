Chili : De nouvelles secousses font trembler le pays

Trois forts séismes ont été ressenties jeudi dans le centre du Chili, provoquant une alerte au tsunami et un début de panique depuis le séisme du 27 février dernier.

La plus violente, qui était de magnitude 7,2 selon l'institut sismologique américain USGS, a duré près d'une minute vers 11h40 locales (15h40 au Luxembourg). C'est la plus forte secousse ressentie depuis le séisme et le tsunami qui ont fait 497 morts et plusieurs centaines de disparus le 27 février.