Canada – De nouvelles tombes anonymes d’enfants découvertes

Onde de choc au Canada

Ces fouilles se font à l’aide de géoradars qui permettent d’analyser les anomalies du sous-sol, mais sans retourner la terre. Entre la fin du XIXe siècle et les années 1990, quelque 150'000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans 139 pensionnats à travers le pays où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. Selon les autorités entre 4000 et 6000 élèves auraient disparu. Un groupe de représentants amérindiens canadiens et d’évêques rencontrera le pape François, à la fin du mois de mars, pour évoquer ce drame des pensionnats pour autochtones.