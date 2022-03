Pluies meurtrières : De nouvelles villes inondées évacuées en Iran

Des inondations ont endeuillé l'Iran ces derniers jours. Un bilan provisoire fait état de 45 morts.

«Les téléphones ne fonctionnent pas, nos communications radio sont hors service. Nous n'avons aucune nouvelle» de nombreux villages et villes, a-t-il déclaré à IRINN. Il a indiqué que les routes étaient inondées et que les hélicoptères ne pouvaient atterrir en raison des conditions climatiques. «Nous avons demandé une aide d'urgence aux provinces voisines mais pour le moment personne ne peut faire quoi que ce soit», a-t-il ajouté.

L'aéroport de Khorramabad a été aussi inondé, la télévision montrant le tarmac sous les eaux. Des responsables de la province de Lorestan ont donné des ordres d'évacuation dans de nombreux secteurs, faisant appel aux forces armées pour obliger les habitants ne voulant pas quitter les zones touchées à partir, selon des médias locaux. Les autorités ont indiqué que les villes de Pol-e-Dokhtar et Mamulan étaient déjà à moitié sous les eaux, un mort ayant été rapporté dans cette dernière ville.

Déjà 45 morts en mars

Des images diffusées par des médias locaux montrent de grandes quantités d'eau se répandre à travers les rues de Pol-e-Dokhtar, où le niveau d'eau a atteint 1,5 mètre. Les villages voisins ont aussi été touchés, et quatre des cinq barrages de la province de Lorestan ont débordé. Des médias locaux ont également diffusé des images de ponts écroulés et d'oléoducs et de gazoducs détruits par les inondations.