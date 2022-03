Tennis de table : De Nutte et Ni Xia Lian 3es du classement mondial

Les pongistes luxembourgeoises Sarah De Nutte et Ni Xia Lian montent à la 3e place du classement mondial des doubles féminins publié ce mardi.

Sarah De Nutte et Ni Xia Lian sont le troisième meilleur double du monde. Les deux Luxembourgeoises ont connu une progression de six places dans le dernier classement mondial pour atteindre le podium. Elles montent à ce rang grâce à leur demi-finale au tournoi WTT Smash de Singapour, l'un des plus importants de la saison, au cours duquel elles avaient éliminé les championnes d'Europe en titre.