De plus en plus chers, les JPEE ont-ils encore un avenir?

Les Jeux des petits États d'Europe (JPEE) fêteront leurs 40 ans en 2025 et savent qu'ils ne peuvent pas s'épargner une réflexion sur leur avenir. Avec des coûts toujours plus importants (voir chiffre) et difficiles à assumer pour de petites fédérations, la compétition marche sur un fil. Andorre, qui organisera la prochaine édition dans deux ans, a proposé un programme de douze sports, au-dessus de la limite théorique de onze, ce qui laisse augurer de nouveaux budgets importants pour le transport et le logement des sportifs.