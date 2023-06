Fatigue et mode de vie «à 100 à l'heure»

Côté pollens, les relevés réalisés depuis 33 ans par une station sur le toit de l’hôpital sont formels. Le problème s’accentue. «Nous avons déjà remarqué avec les pollens d’arbres que la saison est plus précoce, plus longue, les pics plus forts. Par le passé, une personne allergique se sentait mal une ou deux semaines dans l’année. Désormais cela peut durer des mois». Selon leur sensibilité, des allergiques aux pollens de graminées peuvent ainsi être affectés «de mai à septembre», voire plus s’ils cumulent des allergies à des pollens différents. La fatigue et un mode de vie «à 100 à l’heure» aggravent le phénomène. «Tous les âges sont touchés de 5-6 ans à l’âge adulte. D’ailleurs, de plus en plus d’adultes déclarent des allergies», poursuit le Dr Hannachi.