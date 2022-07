Au Luxembourg : De plus en plus d'agressions à la prison de Schrassig

Le 29 juin dernier, l'agression de six agents pénitenitiaires mettait en lumière les problèmes de violence au Centre pénitentiaire de Luxembourg. Le député DP Max Hahn a demandé des éclaircissements à la ministre de la Justice dans une question parlementaire.

Dans sa réponse, Sam Tanson (déi gréng) a d'abord expliqué les circonstances de l'agression: les agents avaient décidé de vérifier la cellule d'un détenu mineur après que celui-ci a refusé d'être fouillé. Durant la fouille, le détenu a reçu une fourchette en plastique sur les doigts et a commencé à attaquer les agents, avec ses pieds et ses poings, tout en crachant et en les menaçant de mort.