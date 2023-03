Dans le monde : De plus en plus d'enfants vivent sans protection sociale

Le nombre d'enfants qui ne bénéficient pas d'une protection sociale augmente, indique un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'Unicef publié mercredi.

En Afrique, région où la couverture reste la plus faible, le taux de couverture est inférieur à 13%. AFP

L'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Unicef recommandent d'investir dans des prestations à l'enfance afin de lutter contre la pauvreté des plus jeunes, selon un rapport publié mercredi. Entre 2016 et 2020, 50 millions d'enfants supplémentaires âgés de moins de 15 ans ont été privés de mesures de protection sociale, ce qui porte le nombre total d'enfants de ces âges dans cette situation à 1,46 milliard, déplorent l'Unicef et l'OIT.

Les mesures de protection sociale correspondent notamment à des prestations à l'enfance, à savoir des aides financières ou sous forme de crédit d'impôt versées aux familles (prime de naissance, aides pour financer une solution de garde etc.). L'absence de protection sociale rend ces enfants "vulnérables à la pauvreté, à la maladie, à l'absence de scolarité, à une mauvaise alimentation et augmente les risques en matière de mariage des enfants et de travail des enfants".

Sur la période étudiée, les taux de couverture des prestations à l'enfance et aux familles ont baissé ou stagné dans toutes les régions du monde. En Amérique latine et dans les Caraïbes, par exemple, le taux de couverture a «nettement baissé», passant d'environ 51% à 42%.

«Une gamme complète de prestations à l'enfance»

En Afrique, région où la couverture reste la plus faible, ce taux est passé de 12,8% à 12,6%. A l'heure où les familles font face à des «difficultés économiques grandissantes», les prestations sociales pour l'enfance peuvent "constituer une bouée de sauvetage", estime Natalia Winder-Rossi, directrice de la politique sociale à l'Unicef, citée dans un communiqué.

«Il est urgent d'aboutir à un renforcement, à une expansion et à des investissements en matière de systèmes de protection sociale favorables aux enfants et pouvant répondre à des chocs afin de protéger ces derniers de la pauvreté», a-t-elle ajouté.

L'OIT et l'Unicef recommandent ainsi à chaque pays de proposer «une gamme complète de prestations à l'enfance» via des systèmes de protection sociales qui permettent aux familles d'accéder à des services de santé et des services sociaux essentiels, tels que de la garde d'enfants.