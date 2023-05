De plus en plus de conducteurs «oublient» de payer l'essence au Luxembourg

LUXEMBOURG – Le nombre de déclarations de vols de carburants dans les stations du pays a fortement augmenté entre 2021 et 2022. Les professionnels et la police confirment le phénomène. Le tout dans un contexte de prix élevés.

Au Luxembourg : De plus en plus de conducteurs «oublient» de payer l'essence à la pompe

Editpress

En juin 2022, le sans plomb 95 et 98 ont dépassé au Luxembourg la barre symbolique des deux euros par litre à la pompe. Un souvenir douloureux qui a conduit certains clients, face aux prix très élevés globalement sur l'année, à… modifier leur comportement. Pas en changeant de moyen de locomotion, mais plutôt en «oubliant» de passer à la caisse. «Nous avons des chiffres mais nous ne souhaitons pas les communiquer», glisse une porte-parole de TotalEnergies, dans le pays. Tout juste confirme-t-elle la tendance: «Effectivement, il y a eu une hausse des vols sur nos sites pour l’année 2022».

Impact direct qui conforte ces propos, le nombre de déclarations de vol d'essence à la pompe a fortement augmenté auprès de la police. Elles constituent même près de la moitié (44%) de toutes les déclarations faites via l'e-commissariat. Entre 2021 et 2022, les forces de l'ordre ont enregistré un total de 16 452 infractions liées à des vols sans recours à la violence. Une hausse de 5 404 sur un an «principalement alimentée par l'augmentation des déclarations de vols d'essence à la pompe», peut-on lire dans le bilan chiffré de la police dévoilé le 19 avril dernier.

«Facteurs sociaux et inflation»

Comment expliquer ce phénomène? «Par des facteurs sociétaux et l'inflation», répond Pascal Peters, directeur central de la police administrative. Une démarche volontaire toujours individuelle, «nous n'observons pas une quelconque criminalité organisée derrière cela», poursuit M. Peters. «En plus de l'essence, ce sont plus largement tous types de vols qui ont augmenté dans nos stations», note Jean-Marc Zahlen, conseiller à la FEDIL et secrétaire général du Groupement Énergies Mobilité Luxembourg (GEML).

Et les zones frontalières sont les plus touchées selon les chiffres de la police, confirmés aussi par le groupe Q8 auprès de L'essentiel: «Une légère augmentation constatée spécialement sur les frontières». «Nous effectuons le dépôt des plaintes online sur le site de la police sous 48 heures», précise-t-on chez TotalEnergie. Selon Jean-Marc Zahlen, ce nouvel outil mis à la disposition des gérants de stations-services est bénéfique: «Auparavant pour déclarer un vol d'essence, les gérants devaient donner leur adresse privée. Ces dépôts en ligne sont une bonne chose parce qu'ils peuvent donner lieu à une suite judiciaire».

Prison et grosse amende

Le vol d’essence est puni d’un mois à cinq ans de prison et d’une amende de 251 à 5 000 euros. Comptez une amende et de huit jours à trois ans de prison pour une tentative de vol. Chez TotalEnergies dernièrement, «des actions ont été mises en place pour renforcer la sécurité sur les sites», que l'enseigne ne souhaite pas détailler «pour des raisons de sécurité». Chez Q8, ont été installés «des systèmes de caméras plus performants, et la pompe à la sortie de la station ne peut être utilisée que via une borne de paiement extérieure».

Mais attention derrière les vols de carburants déclarés ne se cache pas toujours la malveillance. Dans certains cas, une erreur sur un numéro de pompe au moment de l'encaissement, de la part du client ou du pompiste, peut aussi générer une déclaration de vol.