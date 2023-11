LUXEMBOURG – Le service Aides financières du ministère de l'Enseignement supérieur se trouve «de plus en plus» confronté à des demandes contenant des documents manipulés voire falsifiés.

Enseignement supérieur au Luxembourg : «De plus en plus» de fraudes dans les demandes de bourses d'études

Julien Garroy / Editpress

Le service des aides financières («AideFi») se trouve «de plus en plus» confronté à des demandes contenant des documents manipulés voire falsifiés. C'est le constat que dresse le ministère de l'Enseignement supérieur à propos des demandes de bourses d’études.

«La plupart de ces demandes concernent, d’une part, des étudiants en attente de documents d’autorités de leur pays de résidence et qui espèrent ainsi faire avancer plus rapidement le traitement de leur demande et, d’autre part, des étudiants qui n’effectuent pas les démarches nécessaires en temps utile dans leur pays de résidence pour obtenir ces documents», poursuit le ministère.

Manipulation de la date d'émission

La majeure partie de ces étudiants utilisent des attestations d’années antérieures sur lesquelles ils manipulent la date d’émission, développent les autorités, qui soulignent que le fait de modifier une donnée sur une attestation officielle et de la joindre à sa demande constitue une infraction grave, passible de peines prévues au Code pénal.

«Tout usage de document manipulé ou falsifié ainsi que toute tentative d’escroquerie à subvention donnent sans exception lieu au dépôt d’une plainte auprès du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg», note le ministère, qui indique ne pas disposer de chiffres officiels quant au nombre de demandes frauduleuses ou de plaintes déposées.

Amendes et prison

Quoi qu'il en soit, les infractions qui peuvent entrer en jeu sont le faux et l'usage de faux (peine d'un mois à trois ans de prison et amende de 251 euros à 12 500 euros) et éventuellement l'escroquerie (quatre mois à cinq ans de prison et amende de 251 euros à 30 000 euros), note le parquet.

Afin d'éviter d'en arriver là, le ministère de l’Enseignement supérieur rappelle qu’il est possible d’introduire une demande incomplète et qui peut être complétée ultérieurement, et cela bien après la date limite de dépôt de la demande. «Dans ce même contexte, il y a lieu de noter que les étudiants ont des délais très larges pour remettre les documents demandés, ajoute-t-il. Ces délais peuvent être rallongés sur demande, si l’étudiant reste en attente d’une réponse de l’autorité de son pays de résidence».

Le service Aides financières, qui est composé de 22 personnes, a été saisi de 66 730 demandes AideFi au courant de l’année académique 2022/2023, «qui ont toutes été traitées». «Le temps de traitement initial d’une demande dépend fortement de la période à l’intérieur de laquelle elle est transmise et du nombre de demandes introduites dans cette même période et se situe généralement entre une et trois semaines, indique le ministère. Si le temps de traitement dépasse quatre semaines, l’étudiant peut contacter le service pour avoir des informations sur l’état d’avancement de traitement de sa demande».