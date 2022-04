Turnup Tun : «De plus en plus de jeunes rappent en luxembourgeois»

L’essentiel: «lx finest : hip-hop» va mettre en lumière la scène luxembourgeoise. Est-elle encore trop dans l’ombre?

Turnup Tun: Oui, elle l’est encore mais elle est sur le point d’en sortir. Ces dernières années, de plus en plus de rappeurs se font un nom au Luxembourg: Bazooka Brooze, Bandana, Tommek, De Läb et d’autres. De plus en plus de jeunes commencent à rapper en Luxembourgeois, ce qui est génial. Quand j’ai commencé à rapper en luxembourgeois en 2013, on me disait que c’était ridicule. L’idée est que si l’on fait quelque chose en Luxembourgeois, notre audience sera limitée. C’est une illusion, car si on fait de la musique en anglais, la concurrence est internationale.

La langue luxembourgeoise sera mise à l’honneur.

Oui, et il y aura aussi Maz qui rappe en anglais, Culture The Kid qui rappe en anglais, en luxembourgeois et en portugais. Et pour ce premier évènement, la plupart des rappeurs et rappeuses (Tommek, Nicool, Corbi et moi) rapperont en luxembourgeois. Je travaille aussi avec des gens qui rappent en portugais, en créole, en italien ou en français. C’est une des facettes qui représente le Luxembourg et sa richesse.

À quoi peut-on s’attendre pour cette soirée?

Je ferai un set avec Tommek, c’est avec lui que j’ai commencé à faire du rap. J’ai produit pour lui et on a rappé ensemble. On aimerait jouer de nouveaux morceaux et des titres plus connus.

Une web-série présentant les artistes est mise en ligne.

David Galassi de De Läb m’en avait parlé, et je lui avais aussi proposé un documentaire sur la scène locale. Beaucoup de gens ont eu l’idée, et Kultur lx a choisi de le faire. Ce sont des vidéos courtes, mais c’est bien qu’on nous propose cela, ça valorise ce qu’on a construit pour développer la scène.

Peux-tu nous parler de ton parcours?

Je m’appelle Tun Tonnar, je viens d’une famille de musiciens, on a grandi avec la musique autour de nous. Très jeunes, on a eu l’opportunité de toucher des instruments, on a vu beaucoup de concerts. J’étais au début dans le metal et le punk, avec de l’intérêt pour le hip-hop, j’étais fans d’Eminem ou 50 Cent. J’ai commencé à faire des productions vers 16/17 ans et mon but était de créer tout moi-même, de la chanson au clip. Tommek a aimé mes sons, et ça a commencé comme ça. Après des études de pédagogie, je me suis rendu compte que je devais me concentrer sur la musique.

Je suis allé étudier la production musicale à Berlin. Cela m’a aidé à mieux comprendre le processus. En revenant, je suis devenu indépendant et je créé mes productions pour des artistes luxembourgeois ou allemands. Mon but est de faire ma place à Berlin. Je travaille sur mon propre album et sur un EP, mais c’est difficile quand on travaille avec beaucoup d’autres artistes.

Tu as fait de nombreuses collaborations. Un besoin?

Oui, au début j’étais seul mais j’ai vite compris que ça me plaisait de collaborer avec d’autres artistes, et aussi d’être entouré en studio, pour avoir des retours. Et Skinny J, Tommek, Maale Gars ou Nosi sont devenus de véritables amis. Je ne travaille qu’avec des gens avec qui je m’entends et dont je partage les valeurs.

Tu es connu pour tes combats contre le racisme et l’intolérance.

Les injustices me révoltent. Sur Internet, on ne devrait pas laisser les plateformes aux extrémistes et aux sexistes. Ça ne serait pas une place aussi toxique. J’aurais pu continuer après «FCK LXB», mais je ne voulais pas m’enfermer. Ensuite le côté festif de «Schëdden» a surpassé tout ça, mais on m’a collé cette étiquette.

Les mélodies ont pris une place importante chez toi.

Beaucoup de gens ne savent pas que je chantais déjà sur mon premier projet avec Skinny J, mais c’est vrai que «Alles Versicht» avec Maale Gars a mis cela en avant. J’ai chanté toute ma vie, donc c’est naturel de combiner les deux. Le rap est devenu plus pop.

Quels sont tes projets personnels?