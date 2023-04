Selon une étude: De plus en plus d’Etats ciblent leurs ressortissants à l’étranger

En 2022, 20 États ont mené de telles actions, y compris -- pour la première fois -- le Bangladesh et Djibouti, selon le rapport. Et 30% de tous les cas enregistrés depuis 2014 proviennent du régime chinois, avance Freedom House. Le rapport indique notamment des tentatives de pression chinoises sur d’autres États afin d’extrader par la force des membres de la minorité ouïghoure, cible selon Washington d’un «génocide» par Pékin dans la région du Xinjiang. «Malgré une prise de conscience accrue du problème, de plus en plus de gouvernements autoritaires tentent d’exercer un contrôle sur leur diaspora et les personnes en exil», affirme Michael Abramowitz, président de Freedom House.