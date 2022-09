Attentat de Nice : De premières images «terrifiantes» diffusées au procès

Les images montrées à l’audience ont été soigneusement sélectionnées mais elles provoquent néanmoins un sentiment d’effroi. L’une d’elles montre le camion fonçant sur une foule dense, de dos, en train d’écouter un concert. «Les gens ne voient pas le camion arriver et ne l’entendent pas. Ils ne se doutent de rien. C’est terrifiant car on mesure l’effet de surprise», ne peut s’empêcher de commenter M. Raviot. Sur cette image, on distingue des corps disloqués sur la chaussée dans le sillage du camion. Dans la foule, qui ne se doute de rien et va être fauchée dans une poignée de secondes, on aperçoit une femme tenant un jeune enfant dans ses bras.