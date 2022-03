Vidéos : De puissantes explosions à travers l'Ukraine

De puissantes explosions étaient entendues jeudi matin à Kiev, Odessa (sud), Kharkiv à la frontière russe et dans l’est de l’Ukraine, après l’annonce d’une invasion russe.

La Russie a lancé jeudi, à l'aube, une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays, selon les gardes-frontières ukrainiens qui enregistrent de premières pertes. L'offensive a suscité un tollé international auquel Moscou reste sourd.

Peu après, une série d'explosions étaient entendues à Kiev, Kramatorsk, ville de l'est qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv (est), deuxième ville du pays, et à Odessa (sud), sur la mer Noire. Les sirènes d'alerte aérienne retentissaient toutes les quinze minutes à Lviv, la ville de l'ouest où les États-Unis et plusieurs autres pays ont déplacé leurs ambassades, et à Odessa.