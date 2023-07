Potentiel foncier au Luxembourg: De quoi loger 77 500 résidents d’ici 5 ans

Le Département de l’aménagement du territoire (DATer) et le ministère du Logement ont publié mercredi des données actualisées du potentiel foncier des PAG communaux pour le logement et les activités économiques ou artisanales. Des chiffres compilés par l'outil Raum+ qui permet aux communes d'avoir une vue globale sur les surfaces disponibles.

Le pays dispose ainsi aujourd’hui de 5 720 hectares dont 63% pour des zones d’habitation, 13% de zones industrielles et commerciales et 13% de zones mixtes. Un potentiel qui pourrait permettre de construire entre 142 500 et 161 500 unités de logement, ce qui correspond à un parc pouvant accueillir jusqu’à 371 500 personnes (si on compte une taille moyenne de ménage de 2,3 personnes).