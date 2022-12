Mondial 2022 : De retour de blessure, Benzema encourage les Bleus

«Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous», a-t-il écrit sur Instagram et Twitter. Son message s'accompagne d'un visuel de la Fédération française où apparaissent notamment Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann et Olivier Giroud.