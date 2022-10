Cambodge : De retour d’un cours d’anglais, onze enfants meurent dans un naufrage

Onze enfants ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation. Trois personnes, parmi lesquelles les deux propriétaires et l’opérateur âgé de 15 ans, ont été arrêtées, a annoncé samedi la police. La petite embarcation transportait des enfants âgés de 12 à 15 ans de retour d’un cours d’anglais. Elle a sombré tard jeudi soir dans le fleuve Mékong, dans la province de Kandal (sud-est), à une cinquantaine de mètres du rivage.

Les trois personnes arrêtées ont été conduites au quartier général de la police de Kandal pour y être interrogées, a déclaré le chef de la police locale Am Thou. «Elles pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires. Nous examinons ce qui pourrait être retenu contre elles», a-t-il dit. Les autorités ont interrompu les recherches samedi matin, avec un bilan final de onze morts et quatre rescapés, parmi lesquels deux opérateurs du bateau et deux étudiants.