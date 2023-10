De retour en France: «Ayem Nour s’est comportée comme un cow-boy hors-la-loi»

La Française de 34 ans ne s’est pas encore exprimée sur ce nouveau volet de l’affaire qui l’oppose à son ex.

Le torchon brûle toujours entre Ayem Nour et Vincent Miclet autour de la garde de leur fils, Ayvin, 7 ans. En septembre 2023, la chroniqueuse avait dit tout son bonheur d'avoir rejoint la France avec son garçon, après n'avoir pas pu quitter le Maroc pendant un an. La joie de la Française de 34 pourrait cependant être de courte durée. En effet, l’ex d’Ayem estime, par la voix de son avocate, que ce retour dans l’Hexagone s’est fait dans l’illégalité et avec le concours du consulat de France à Marrakech.