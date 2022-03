Football : De retour en sélection, Christian Eriksen marque deux minutes après son entrée en jeu

Neuf mois après son arrêt cardiaque en plein Euro, le meneur de jeu danois a retrouvé la sélection et inscrit un but somptueux, quelques minutes après son entrée en jeu face aux Pays-Bas.

Un peu plus de neuf mois – 287 jours - après que la planète foot a retenu son souffle en espérant qu’il retrouve le sien, le Danois Christian Eriksen a réussi un retour marquant malgré la défaite aux Pays-Bas (4-2) en match amical, samedi soir à la Johan-Cruyff Arena d’Amsterdam.

Entré en jeu en seconde période, le milieu offensif de Brentford n’a même pas attendu deux minutes pour inscrire, dès sa deuxième touche de balle, un but superbe d’une frappe puissante en pleine lucarne, signant au passage son 37e but en 110 sélections. Sympathique clin d’œil à son destin forcément atypique, Eriksen a pu effectuer ce come-back fracassant sur le terrain de ses débuts professionnels, celui de l’Ajax, où il avait brillé durant quatre saisons entre 2009 et 2013.