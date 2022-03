Vie de bohème : De retour sur terre après trois tours du monde

Après avoir passé sept ans sur un bateau et bouclé trois tours de la planète, une famille américaine va essayer de reprendre une vie normale. Une expérience unique.

La famille des Crafton, Tom, 50 ans, et Kathleen, 48 ans, revient d’un périple de sept ans sur les mers et océans du globe. Ils ont eu le temps de parcourir trois fois le tour du monde. Leur histoire a eu le droit de faire la Une du «Waington Post» dimanche.

Le couple originaire de Anchorage au Maryland a décidé en 2003 de tout vendre pour s’acheter «Nueva Vida», un voilier de 13 mètres de long. Les deux ont ensuite embarqué avec leurs trois enfants âgés de 15, 11 et 8 ans. Le but était selon les parents de partir «pour le bien de la famille».

«Les enfants ont perdu leurs amis et ne sont pas allés à l’école, mais ce n’est pas grave», a justifié le père de famille. «Ils savent parfaitement lire et écrire et ils ont vu et appris des choses qu’ils n’auraient jamais sues autrement. Ce sont les personnes les plus heureuses du monde. Et si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais continué le voyage».