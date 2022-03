Los Angeles : De riches messieurs ciblés par un duo de charme

Au point mort lors d'une enquête, la police de Los Angeles met les bouchées doubles pour identifier deux suspectes d'un vol qui a mal tourné.

Les suspectes sont décrites comme suit: la première est une femme blanche aux cheveux blonds, âgée entre 20 et 30 ans. Elle mesure environ 1m60 et pèse environ 65 kg. Sa complice, qui portait une perruque rouge, aurait le même âge. Elle mesure environ 1m70 m et pèse entre 50 et 60 kg. Elle a des tatouages en forme de cœurs et de papillons sur le ventre.