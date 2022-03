De «Sex and the City» aux grands magasins

Charlotte, la plus classique des

«fashionistas» de «Sex and the City», lance sa ligne de vêtements.

C’est Sarah Jessica Parker qui, la première, a compris qu’il y avait un moyen de tirer profit de l’image de Carrie Bradshaw. En effet, son personnage dans la série a un atout majeur: il est en tout temps et dans toutes les situations à la pointe de la mode.

Sarah Jessica s’est alors empressée de sortir son parfum, de collaborer avec les magasins Gap et de créer sa propre ligne de vêtements diffusée par l’enseigne américaine Steve & Barry’s.

Sa meilleure amie à l’écran, Kristin Davis, alias Charlotte, suit désormais ses traces et lancera sa collection dès la fin du mois d’août. Ces créations seront disponibles chez Belk, la plus importante enseigne de prêt-à-porter du continent nord-américain.