Covid au Luxembourg : De sombres perspectives pour le monde de la nuit

LUXEMBOURG – Malgré la levée des mesures Covid, les nuits blanches restent limitées à 3h dans la capitale.

«On ne comprend pas, se désole Megan Solin, gérante du Lenox Club. Quand on a vu que le gouvernement levait les mesures comme le masque et le CovidCheck, on s’est dit que la ville de Luxembourg allait enfin nous accorder des nuits blanches jusqu’à 6h. Eh bien, non, c’est toujours 3h et ce au moins jusqu’à Pâques…».

Dans la capitale, les perspectives paraissent bien sombres pour le monde de la nuit. Autre poids lourd, le MClub, arrivé en fin de bail, a fermé discrètement et définitivement mi-janvier. The Room avait lui fermé «au début du Covid», relate Hugo, un des ex-patrons. Mais on a continué en tant qu’organisateur d’événements à travers WildSide Luxembourg». Et là aussi c’est chaud. «Ce week-end, on a perdu de l’argent. On a fait venir un DJ de Chicago. D’habitude, on aurait eu 800 personnes. Là on n’a même pas atteint les 500. Si vous fermez à 3h, les frontaliers ne viennent pas. Vu le prix de l’essence, ça ne vaut pas la peine». Problème partagé par Megan Solin: «On a quasiment autant de frais que sur une nuit complète, mais trois heures de chiffre d’affaires de moins».