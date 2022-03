Les Madeleines de Mady : De son blog à sa BD, Madeleine s'amuse

Grande dévoreuse de café, de fringues, de virées entre copines, Mady croque la vie à pleines dents.

Elle s’appelle Mady… Mady pour Madeleine, comme le gâteau rendu célèbre par Proust. Mady revisite les petits instantanés de sa vie avec tendresse et humour. Cette jeune trentenaire est l'héroïne créée par Madeleine Martin, une autodidacte qui dessine ses BD au stylo Bic et avec de vieux feutres. En 2008, elle se lance dans l’aventure du blog dessiné et connaît rapidement un certain succès. Ses dessins sucrés, légers et drôles se dégustent sans modération tels de petits gâteaux. Contactée par David Chauvel, elle remet en page, fait ou refait des planches, les peaufine. Le résultat, Les Madeleines de Mady, paraît chez Delcourt.

«J’ai ouvert un blog car j'étais en veine d’expérimentation, d’expression. J’ai fait quelques notes, et puis j’ai laissé tomber pendant deux mois. Quand j’y suis retournée, je me suis rendu compte que des lecteurs avaient laissé des messages, se demandant pourquoi je n’avais pas continué. J’ai donc repris le blog et j'y ai raconté des histoires sur mon enfance», explique Madeleine Martin, trop heureuse que «cela ait pris comme la mayonnaise!».

Ayant eu envie de faire un bel objet, elle s'est lancée dans cette BD à corps perdu. «J’ai modifié certains textes, et il y a une dizaine d’inédits, plus les chapitres et les illustrations. J’ai notamment supprimé des notes qui faisaient trop blog, j’en ai refait certaines, j’ai ajouté des cases à d’autres, et j’ai finalement tout remis en page». Si elle ne pensait pas forcément publier son blog, elle voulait faire de la bande dessinée.

«Il y a un vrai phénomène de mode. Je participe à une mouvance évidente de la publication du blog sur format papier». Dans son livre (et donc sur son blog), elle parle de la vie quotidienne de son personnage, de ses amis, de son chat. Toujours avec beaucoup d’humour. «Ce que je souhaite, c’est divertir, et que les lecteurs prennent vraiment du plaisir à lire. L’humour et l’autodérision sont des qualités qu’il faut cultiver. Faire sourire, ou rire, tout bêtement, c’était mon but». L'objectif est atteint!

Denis Berche