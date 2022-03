De vieilles âmes que ces Rascals

Nourris aux Sonics et autres Cramps, The Rascals ont retenu notre attention à cause de leur leader Miles Kane, un chanteur qu'on croit débarqué tout droit du Carnaby Street des années 60. Grâce à sa collaboration fructueuse avec Alex Turner sur The Last Shadow Puppets, le groupe de Kane a pu gagner l'attention d'un plus large public que celui qui venait les voir jouer dans les pubs anglais.