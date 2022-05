Météo au Luxembourg: De violents orages annoncés pour les prochains jours

De violents orages sont prévus pour les prochains jours au Luxembourg, indique MeteoLux. Ils seront accompagnés de fortes pluies et de rafales de vent, précise le service météorologique. Les experts météo du Findel s'attendent à des quantités de précipitations comprises entre huit et 15 litres par mètre carré, ainsi qu'à des rafales pouvant atteindre 80 km/h. Ce n'est que samedi que le temps se calmera. «Un risque d'orages localement virulents sera présent jeudi et vendredi dans la Grande Région. Le zonage et le timing des orages sont toutefois encore très incertains».

L'ensemble du pays est concerné par les averses et les orages de vendredi, selon MeteoLux. Le potentiel d'intempéries sera alors nettement plus important que la veille. Les températures se situeront entre 23 et 25 degrés. Samedi, il fera nettement plus frais avec 17 à 19 degrés et le vent ne soufflera que modérément. Le matin, la nébulosité sera variable et l'après-midi, le ciel deviendra plus clément.