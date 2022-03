A Anvers – De Wever peine à former une majorité

À Anvers : De Wever peine à former une majorité

L'indépendantiste flamand n'est toujours pas parvenu à confirmer sa victoire aux municipales du 14 octobre, à Anvers, en formant une coalition pour diriger la deuxième ville belge.

Bart De Wever doit démontrer qu'il peut être un homme de compromis, alors qu'il est considéré comme le principal responsable du blocage après les élections législatives de 2010, provoquant une crise politique sans précédent de plus de 500 jours pour la formation d'une nouvelle coalition gouvernementale. Mais les trois semaines qui se sont écoulées depuis les élections municipales l'ont montré plus intransigeant que jamais.

En remportant 37,7% des voix, ou 23 sièges sur 55 au conseil municipal anversois, il s'était posé comme le vainqueur incontesté du scrutin . Mais les négociations qu'il mène avec les autres partis pour arriver à une majorité lui permettant de devenir bourgmestre (maire) en janvier ont jusqu'ici échoué. La note de 52 pages dans laquelle Bart De Wever détaille ses priorités, marquées à droite, a été rejetée lundi soir par la liste du bourgmestre sortant Patrick Janssens, associant socialistes et chrétiens-démocrates, qui avait remporté 28,6% des voix et 17 sièges.

Une vision «froide et asociale»

Le programme, qui prône une «tolérance zéro» en matière de sécurité et entend créer plus de places de parking dans une ville déjà saturée de voitures, a été encore plus sèchement retoqué par le parti écologiste Groen (7,9% des voix).

La chef de file des verts locaux, Meyrem Almaci, a qualifié de «froide et asociale» la vision du patron de la Nouvelle Alliance flamande (N-VA), lui reprochant de vouloir réserver les aides sociales et l'attribution d'un logement HLM aux personnes parlant le néerlandais ou s'engageant à l'apprendre. Or, Patrick Janssens ne veut pas participer à une majorité sans les écologistes. M. De Wever, 41 ans, pourrait trouver une issue en formant une coalition exclusivement de droite associant la N-VA, les libéraux et les chrétiens-démocrates du CD&V, mais ces derniers rechignent encore.