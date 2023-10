Débat: Faut-il se brosser les dents avant ou après le petit-déjeuner?

À l’occasion d’un sondage paru sur le site d’information britannique Pubity, on constate que les deux camps sont assez proches: alors que 11 000 personnes déclarent effectuer le brossage des dents avant le petit-déjeuner, 10 000 sont adeptes du brossage après le premier repas de la journée. Près de 2 000 participants au sondage jouent la prudence en se les brossant avant et après, ce qui pourrait néanmoins être une erreur.

Pourquoi se brosser les dents avant le petit-déjeuner?

Il s’agit d’une question d’aliments et de leurs effets sur l’émail dentaire. L’acidité des pommes ou des oranges (consommées sous forme de jus ou dans un porridge) attaque l’émail des dents et le ramollit. Les aliments riches en sucre, comme la confiture ou le miel, ont également une influence sur le pH de la bouche. Cela entraîne ce que l’on appelle une déminéralisation, qui fragilise les dents. Si vous vous mettez alors à brosser cette surface sensible, vous risquez d’abîmer vos dents.

Jouer la carte de la sécurité

Hors de question pour vous? Dans ce cas, il faudra prévoir un peu plus de temps, le matin. Car il faut compter entre 30 minutes et une heure pour que les dents se reminéralisent, c’est-à-dire qu’elles se rechargent en minéraux tels que le calcium et le phosphate. Après ce laps de temps, les dents sont de nouveau mieux protégées et peuvent être brossées sans danger.