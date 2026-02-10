Lancée par la ministre Backes, l'idée d'une nouvelle infrastructure dans les prochaines décennies a du plomb dans l'aile.

L'aéroport de Luxembourg attire de plus en plus de voyageurs de France et d'Allemagne. Foto: Editpress/Claude Lenert

«Le Luxembourg aura besoin d'un nouvel aéroport, peut-être en 2050». Dans une interview accordée au Wort dans le courant de l'été, la ministre des Travaux publics, Yuriko Backes, avait mis sur la table l'idée d'une nouvelle infrastructure aéroportuaire, alors que le nombre de passagers ne fait que croître d'année en année au Findel. Selon les chiffres communiqués à L'essentiel par le CEO de lux-Airport Alexander Flassak, 5,3 millions de passagers ont été enregistrés en 2025, un record. Et 5,7 sont attendus en 2026.

Malgré cette dynamique, la ministre DP s'était montrée plus prudente à l'automne, tout en assumant son devoir «d'attirer l'attention» sur les limites de capacités. Trois mois plus tard, alors qu'un débat, à l'initiative des Verts, doit se tenir à la Chambre ce mardi, l'idée d'un nouvel aéroport dans les prochaines décennies s'éloigne. «Peut-être qu'il faudra en parler d'ici à 2060 ou 2070, mais nous n'en avons pas besoin dans les dix ou vingt ans», indique sa collègue de parti Corinne Cahen, présidente de la commission de la Mobilité et des Travaux publics.

Essor de l'emploi

Pour autant, l'élue partage le constat de la ministre sur une extension, devenue nécessaire: «Cela passera par un agrandissement du terminal A, côté Niederanven, afin de libérer de la place pour le confort des passagers, la sécurité également. Selon moi, la question du parking longue durée doit également être évoquée», détaille-t-elle à L'essentiel.

Un enjeu économique aussi, alors que 90 000 emplois dépendent directement ou indirectement du Findel au Luxembourg et dans la Grande Région. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici à 2050 et dépasser celui de la place financière, avance la députée.

«Les limites naturelles sont loin d'être atteintes» Meris Sehovic, député Déi Gréng.

Une adaptation à la croissance du Findel que l'élu écologiste Meris Sehovic observe avec retenue. «C'est une bonne évolution, mais la croissance n'est pas une stratégie». Très dubitatif sur la perspective d'un nouvel aéroport, le député préfère miser sur la spécialisation, dans un contexte somme toute incertain, alors que «40% des aéroports européens n'ont pas encore atteint leurs chiffres pré-Covid».

Le cargo et le volet business constituent, selon lui, des niches évidentes de développement. Beaucoup plus pertinentes en tout cas qu'un nouveau site qui serait «en concurrence avec Amsterdam, Bruxelles et Paris». Concernant le Findel, M. Sehovic retient de ses échanges avec les professionnels que «les limites naturelles sont encore loin d'être atteintes».

Une reprise de Lorraine Aéroport, pas d'actualité

L'existence d'une seule piste n'en serait pas une, pour l'instant, alors que des potentiels de développement existent au niveau des bâtiments et des flux opérationnels: «Où veut-on aller? Quelle est notre ambition? On ne peut pas traiter l'aéroport comme un simple arrêt de bus», affirme M. Sehovic.

En l'état, une reprise de la gestion de Lorraine Aéroport, en très grande difficulté, n'est pas à l'ordre du jour, d'après les députés interrogés. Mais rien n'est figé en la matière...

Selon toi, le Luxembourg a-t-il besoin d'un nouvel aéroport dans les prochaines décennies? Oui, c'est indispensable pour l'avenir et l'économie du pays. Non, il faut plutôt agrandir et optimiser l'aéroport actuel. Non, il faut privilégier d'autres modes de transport plus écologiques. Je ne sais pas / Je veux juste voir les résultats.