Les pétitions ont-elles vraiment des chances d'aboutir?

Les citoyens «veulent être entendus et faire leurs doléances au sein de la Chambre des députés», analyse la députée Nancy Arendt (CSV), présidente de la commission Pétitions au sein de l’institution. Le bilan dressé mercredi des pétitions lors de l’année parlementaire 2022/2023 fait état de 400 pétitions et 13 débats publics. Le nombre de pétitions a explosé au début de la crise du Covid-19. Ensuite, il n’est jamais revenu à son niveau antérieur.

Les sujets abordés évoluent. En 2021/2022, alors que la pandémie faisait encore rage, la santé concernait 20% des textes, loin devant le reste. Désormais, difficultés économiques et inflation obligent, le travail arrive en tête (18%), tandis que la fiscalité est beaucoup plus abordée (8%). Ce qui fait dire à Fernand Etgen (DP), président de la Chambre, que les pétitions constituent «le reflet des soucis des citoyens». Des thèmes restent immuables, comme la mobilité, «qui se maintient à un niveau élevé», selon Nancy Arendt.

Une vraie prise en compte

«La Chambre est devenue plus forte, plus ouverte et plus transparente à travers les instruments de participation», estime Fernand Etgen. Il n’est «pas d’avis qu’il s’agit d’un instrument trop lourd» pour l’institution. De son côté, Nancy Arendt assure que les textes ont une réelle influence, «même si cela ne se voit pas toujours directement».