Société israélienne : Débloquer un GSM, un jeu d'enfant pour Cellebrite

Quelques secondes suffisent à un employé d'une des entreprises leaders dans le domaine du piratage, basée en Israël, pour déverrouiller votre portable et en extraire les données.

Aucun portable n'est inviolable

Un journaliste de l'AFP s'est prêté à l'expérience en entrant lui-même un mot de passe dans un téléphone vierge et en prenant des photos. En quelques secondes, le mot de passe a été neutralisé et les photos sont apparues sur un écran d'ordinateur, avec l'endroit et l'heure exacts où elles ont été prises. Le véritable défi, selon M. Ben-Peretz, c'est le «jeu du chat et de la souris» nécessaire pour suivre les mécanismes de sécurité toujours plus innovants des sociétés de téléphonie.