Décès de l'acteur : Début de l'autopsie de Philip Seymour Hoffman

Le médecin légiste à New York devait commencer lundi l'autopsie de l'acteur Philip Seymour Hoffman, retrouvé mort dans son appartement dimanche apparemment d'une overdose d'héroïne.

Séparé de sa compagne

C'est un ami scénariste, Bar Katz, qui a donné l'alerte dimanche matin, après s'être rendu à l'appartement, n'arrivant pas à joindre le comédien qui s'était récemment séparé de sa compagne, Mimi O'Donnell, avec laquelle il a trois enfants de 10, 7 et 5 ans. Après des problèmes de drogue et d'alcool quand il avait 20 ans, Philip Seymour Hoffman s'était soigné. En 2006, dans une interview à l'émission «60 minutes» de CBS il avait affirmé qu'il n'avait plus eu de problème depuis 23 ans. Mais l'an dernier, il avait avoué avoir rechuté en 2012, commençant avec des médicaments, qui avaient conduit à l'héroïne. Il avait de nouveau suivi une cure de désintoxication d'une dizaine de jours en mai dernier. «Je l'ai vu la semaine dernière, il était sain et n'avait pas bu, il était lui-même», a raconté Bar Katz au New York Times.

«Je pensais vraiment que ce chapitre était clos». Selon la presse new-yorkaise, les enveloppes retrouvées chez lui étaient marquées «Ace of Spades», une marque d'héroïne qui s'est répandue ces dernières années aux Etats-Unis et qui, à New York, a conduit à des dizaines d'arrestations. Silhouette massive et visage rond, Hoffman, Oscar du meilleur acteur en 2006 pour son rôle de Truman Capote dans le film éponyme, était l'un des acteurs les plus discrets et les plus appréciés de sa génération, une valeur sûre d'Hollywood et l'un des enfants chéris du cinéma indépendant. En un peu plus de vingt ans, il avait bâti une impressionnante carrière avec plus de 50 films, s'illustrant également au théâtre et à la télévision. Il était aussi passé pour la première fois derrière la caméra en 2010, avec «Rendez-vous l'été prochain».