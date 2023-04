Basket: Début de l'explication finale pour la couronne

Un an après une finale surprise entre le 7e et le 8e de la saison régulière, la logique est revenue cette année en LBBL. À partir de samedi, ce sont l'Amicale Steinsel et le Basket Esch, les deux meilleures équipes de la première phase, qui s'affronteront au meilleur des cinq matches en finale du championnat.

L'Amicale, tenante du titre, arrive plus fraîche après avoir expédié son quart puis sa demie en deux rencontres, pendant qu'Esch devait à chaque fois s'en remettre à un match décisif contre Walferdange puis Dudelange mercredi (79-57). «Ça arrive trop vite, grimace Franck Mériguet, l'entraîneur eschois. On a des joueurs qui sont fatigués, ça change pas mal de choses. Mais la fraîcheur, c'est aussi dans la tête». Clancy Rugg, la star eschoise, était malade mercredi, ce qui ne l'a pas empêché de réaliser un grand match, avec 35 points.

Esch, la meilleure défense

C'est un autre international luxembourgeois qui manquera à l'appel pendant la finale. Bob Melcher, meneur de Steinsel, s'est blessé pendant les quarts de finale et ne reviendra plus cette saison. «On a joué trois matches et demi sans lui et ça a été, balaye le coach de l'Amicale, Étienne Louvrier, qui quittera le club après la finale.