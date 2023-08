Niger: Début du compte à rebours d’une possible intervention militaire

À la veille de la fin d’un ultimatum du bloc ouest-africain (Cedeao) qui s’est dit prêt à intervenir militairement, la pression de la communauté internationale s’accentue sur les putschistes. Le ministère français des Affaires étrangères a indiqué appuyer «avec fermeté et détermination» les efforts de la Cedeao pour faire échouer la tentative de putsch. «Il y va de l’avenir du Niger et de la stabilité de toute la région», a souligné le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Vendredi, les chefs d’état-major de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest ont «défini les contours d’une «éventuelle intervention militaire» contre la junte nigérienne, selon un responsable de l’organisation régionale. «Tous les éléments d’une éventuelle intervention ont été élaborés lors de cette réunion, y compris les ressources nécessaires, mais aussi la manière et le moment où nous allons déployer la force», a déclaré le commissaire chargé des Affaires politiques et de la Sécurité, Abdel-Fatau Musah, à l’issue d’une réunion à Abuja.

«Coup d’État de trop»

D’autres pays ouest-africains, le Mali et le Burkina, gouvernés par des militaires putschistes et suspendus des instances de la Cedeao, ont eux prévenu qu’ils seraient solidaires du Niger et que toute intervention militaire serait considérée comme «une déclaration de guerre» à leur encontre. Le Tchad, importante puissance militaire africaine et pays voisin du Niger a d’ores et déjà indiqué qu’il ne participerait à aucune intervention. «Nous avons toujours prôné le dialogue. Le Tchad est un facilitateur», a déclaré Daoud Yaya Brahim, le ministre de la Défense de ce pays non membre de la Cedeao.