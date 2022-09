Brésil : «Menteur», «traître»: Bolsonaro et Lula s’écharpent en direct

Des dizaines de millions de téléspectateurs ont assisté durant plus de trois heures au débat présidentiel diffusé sur O Globo jeudi soir. Les premières minutes de cette rencontre ont donné lieu à de violentes passes d’armes, à trois jours du scrutin le plus polarisé de l’histoire récente du Brésil. Favoris, Luiz Inacio Lula da Silva et Jair Bolsonaro sont sortis de leurs gonds et ont dû être rappelés à l’ordre à plusieurs reprises par le médiateur.