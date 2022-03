Météo au Luxembourg : Décembre a été froid

LUXEMBOURG - Vous avez suffisamment grelotté en décembre pour constater tout seul que le mois a été froid. Cette impression a été confirmée lundi par les services météorologiques du pays.

Côté précipitations, il a plu et neigé. Il est tombé 112,7 litres d'eau par m² soit 27,8 l de plus que la moyenne sur trente ans. Et le soleil n'a pas franchement répondu présent pour réchauffer tout ça: il a brillé 32,9 heures en décembre, 6 de moins que d'habitude.