Météo au Luxembourg: Décembre se profile et avec lui un petit 0C à votre réveil

Si l'automne nous accompagne depuis quelques jours, avec son lot d'humidité et de grisaille, l'hiver pourrait progressivement s'installer sur le Grand-Duché au fil de cette semaine. Pas de flocons annoncés pour l'instant, simplement une chute progressive des températures.

Mardi et mercredi, il fera encore de 6 à 8°C au meilleur de la journée, selon les prévisions de MeteoLux, puis de 4 à 6°C jeudi et de 3 à 5°C d'ici le week-end. Et c'est surtout le matin que vous risquez de sentir la différence, puisqu'on passera de 4 à 6°C au réveil mardi, à un petit 0°C samedi!