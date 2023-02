Cinéma : Déception aux Césars pour l'animation luxembourgeoise

Difficile de démarrer une cérémonie avec plus d'opportunités de victoires… Sur les trois productions nommées aux Césars dans la catégorie «meilleur film d’animation», deux étaient des coproductions luxembourgeoises . «Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?» et «Ernest & Célestine: le voyage en Charabie» espéraient tirer leur épingle du jeu.

Coproduit par Lilian Eche et Christel Henon (Bidibul Productions) et réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, «Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?» est inspiré de l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Ode à la musique, un art vital, «Ernest & Célestine: le voyage en Charabie» a été coproduit par Stéphan Roelants (Mélusine Productions) et réalisé par Julien Chheng et Jean-Christophe Roger.