En Israël - Décès à 107 ans de Mimi Reinhardt, la secrétaire d'Oskar Schindler

La secrétaire d'Oskar Schindler, Mimi Reinhardt, qui avait rédigé la célèbre liste de l'industriel allemand ayant sauvé plus de 1 000 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est éteinte en Israël à l'âge de 107 ans, a indiqué vendredi sa famille. «Ma grand-mère si chère et si unique vient de s'éteindre à l'âge de 107 ans. Repose en paix», a écrit en hébreu à des proches sa petite-fille Nina, dans un message consulté par l'AFP.

D'origine autrichienne et juive elle-même, Mimi Reinhardt vivait à Cracovie, en Pologne, avant la Seconde guerre mondiale et avait été engagée par Oskar Schindler pour lequel elle a travaillé jusqu'en 1945. Pendant la guerre, elle avait dressé les listes des employés juifs sauvés des chambres à gaz nazies par Oskar Schindler, dont le récit a été popularisé par le désormais classique du réalisateur Steven Spielberg, la «Liste de Schindler» couronné de sept Oscars et de dizaines de prix internationaux.