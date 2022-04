Carnet noir : Décès à 77 ans de l'actrice belgo-italienne Catherine Spaak

L'actrice belgo-italienne Catherine Spaak est morte dimanche à l'âge de 77 ans, a rapporté lundi la chaîne de télévision Rai dont elle était un visage populaire.

Animatrice

Elle apparaît dans «Le Fanfaron» de Dino Risi, «Le chat à neuf queues» de Dario Argento, «Week-end à Zuydcoote» de Henri Verneuil ou encore «Scandale secret» de Monica Vitti. Au total, elle tournera dans 80 long-métrages pour le cinéma et la télévision. Chanteuse, elle enregistre notamment en 1963 «Quelli della mia età», adaptation de «Tous les garçons et les filles» de Françoise Hardy. Dans les années 1980 elle se consacre à la télévision comme animatrice/présentatrice et participe dans les années 2000 à des émissions de télé-réalité. De 1988 à 2002, elle anime un «talk show» pour les femmes sur la Rai 3, où elle reçoit entre autres Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Isabel Allende et Ornella Muti.