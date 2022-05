Musique : Décès d'Andy Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode

Andy Fletcher, membre fondateur du groupe de rock alternatif britannique Depeche mode, est décédé à l'âge de 60 ans, a annoncé jeudi le groupe.

«Nous sommes choqués et remplis d'une immense tristesse en raison du décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et membre du groupe», a indiqué le groupe formé en 1980 à Basildon, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Londres.

Né en juillet 1961 à Nottingham, Andy Fletcher, surnommé «Fletch» était l'un des claviéristes du groupe, connu pour ses tubes comme «Just Can't Get Enough».

«Fletch avait un véritable cœur en or et était toujours là quand vous aviez besoin de soutien, d'une conversation animée, d'une bonne rigolade ou d'une pinte fraîche», a dit le groupe.

À l'origine, le groupe comprenait le claviériste et auteur-compositeur Vince Clarke, le claviériste, chanteur et auteur-compositeur Martin Gore, le claviériste Andy Fletcher et le chanteur et compositeur Dave Gahan.