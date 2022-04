Musique : Décès d'un membre du groupe mythique Earth, Wind and Fire

Andrew Woolfolk, saxophoniste de Earth, wind and Fire, est mort d'une maladie à l'âge de 71 ans, a annoncé lundi, le chanteur du groupe.

Andrew Woolfolk, membre du célèbre groupe Earth, Wind and Fire, n'est plus, a annoncé lundi, Philip Bailey, chanteur du collectif de jazz-funk originaire de Chicago. Le saxophoniste a succombé à une maladie à l'âge de 71 ans. «Il nous a quittés aujourd'hui après six ans de maladie», a détaillé le leader du groupe, dans un message poignant partagé sur Instagram.

«Je l'ai rencontré au lycée, nous sommes rapidement devenus amis et partenaires de musique (…) De grands souvenirs, un grand talent, drôle, compétitif, très intelligent. Et toujours stylé. Booski, on se revoit de l'autre côté», a-t-il conclu.

Andrew Woolfolk avait quitté le groupe au milieu des années 80 avant de le réintégrer. Mais il était bien présent pour les plus grands succès entre 1975 et 1979. Woolfok a notamment participé aux tubes «September», «Shining Star» ou encore «Boogie Wonderland». Le groupe fait partie du Rock and Roll Hall of Fame depuis 2000.