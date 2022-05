Proche-Orient : Décès d'un Palestinien blessé lors de heurts avec la police israélienne

Un Palestinien a succombé samedi à ses blessures infligées lors de heurts avec la police israélienne en avril sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est.

«Un blessé évacué il y a quelques semaines du quartier de la Vieille ville vers l’hôpital Hadassah Ein Kerem, avec une blessure à la tête et dans un état très grave est décédé», a indiqué l’hôpital israélien dans un communiqué. La famille du défunt a également annoncé sa mort dans un message audio adressé à des journalistes. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, il s'agit de Walid Al-Sharif, 23 ans, originaire du quartier de Beit Hanina, à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupé et annexé par Israël.

Selon cette même source, il a été blessé le 22 avril lors de heurts entre forces israéliennes et jeunes Palestiniens sur l'esplanade des Mosquées --troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple--, située dans la Vieille ville à Jérusalem-Est.