Au Royaume-Uni : Décès de la reine: à quoi pourraient ressembler les prochains jours?

Après la mort de la reine Elizabeth II jeudi à 96 ans, voici à quoi pourraient ressembler les prochains jours jusqu'à ses funérailles grandioses à l'abbaye de Westminster à Londres. Cette séquence historique après la mort de celle qui régnait depuis 70 ans et 7 mois, chargée d'une immense émotion, a été minutieusement préparée depuis des années et les détails du plan «London Bridge is down» (le pont de Londres s'est effondré) étaient régulièrement revus. S'y est ajoutée l'opération «Licorne», prévue en cas de décès en Ecosse.