Au Luxembourg aussi, les fans de la série «Friends» pleurent la mort de Chandler

1 / 3 «J'ai pleuré comme si j'avais perdu un ami», raconte Thonia, grande fan de la série américaine depuis son enfance. Thonia La frontalière a eu l'occasion de s'immerger dans l'exposition «The FRIENDS Experience», il y a quelques mois à Paris. Thonia «Je lui serai à jamais reconnaissante car il m’a redonné le sourire lorsque que je n’avais plus de force pour le faire». Thonia

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Lundi, quelques heures après l’annonce du décès brutal de l’acteur Matthew Perry à l’âge de 54 ans, c’est toute la planète «Friends» qui pleure. «J’ai l’impression d’avoir perdu un pote», disent d’une seule voix les fans de la série culte au Luxembourg. Ceux pour qui ce décès convoque des souvenirs et bien plus que ça. Fabienne, assistante-manager dans une boutique à Luxembourg-Ville, considère «Friends» comme «le meilleur antidépresseur», cette bande de potes new-yorkais auxquels on s’est attachés entre 1994 et 2004 puis via les multiples rediffusions. «On se compare même à eux par moment», confirme Elodie, web-developer pour une école de la capitale.

Des générations de fans à l’image de Thonia, 26 ans, qui a découvert «Friends» petite en regardant avec ses parents. «J’ai grandi et donc évolué avec, concède la jeune frontalière française pour L’essentiel. C’est pour moi une série qui me donne le sourire lorsque ça ne va pas fort dans ma vie». Un constat encore plus fort quand il s’agit d’évoquer Chandler, incarné par Matthew Perry. «C’est vraiment LE personnage auquel je suis la plus attachée(…) Il utilise cette carapace qu’est l’humour pour se protéger et ironiser sur des situations qui sont parfois dévastatrices, sa personnalité m’a fait rire lorsque j’étais au fond du gouffre».

«La fin d’un espoir de les revoir réunis sur un épisode»

Alors dimanche, comme beaucoup, Thonia a pleuré en apprenant le décès de l’acteur: «Je lui serai à jamais reconnaissante car il m’a redonné le sourire lorsque je n’avais plus de force pour le faire». Bien plus qu’une simple série télé, donc, pour celle qui a évidemment le pull officiel, la tasse Central Perk et qui s'est plongée dans la grande exposition «The FRIENDS Experience» à Paris il y a quelques mois.

«J’attendais toujours 19h pour pouvoir regarder un autre épisode, sur RTL9, dans les années 1999/2000», se remémore de son côté Mina, d’Esch-sur-Alzette. «Autant pour les autres programmes, on avait tendance à se disputer, autant pour cette série, on était tous d’accord», confirme Annalena, autre lectrice de L’essentiel, qui se souvient «des débats entre copines» que pouvait soulever chaque diffusion. Le décès de Matthew Perry, c’est aussi «la fin d’un espoir de les revoir un jour réunis sur un épisode», regrettent déjà les fans.

Resteront pour l’éternité ces dix saisons d’aventures, à consommer sans modération. «J’essayerai de ne pas pleurer à l’avenir lorsque Chandler me fera encore rire», conclut Thonia.

