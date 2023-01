Football : Décès de Modeste M'Bami, ancien joueur du PSG et de l'OM

Le Camerounais Modeste M'Bami, ancien milieu de terrain du PSG et de Marseille, est décédé à l'âge de 40 ans au Havre, a annoncé samedi l'agent sportif Franck Belhassen.

«Le PSG a appris avec une profonde tristesse le décès ce jour de notre ancien joueur Modeste M'Bami. Le club présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches», a écrit le PSG sur son compte Twitter.

«Triste nouvelle. Modeste M'Bami nous a quittés à l'âge de 40 ans... Il a porté les couleurs sedanaises pendant 3 ans (2000-2003). Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches», a tweeté de son côté le club de Sedan. Selon le quotidien sportif L'Equipe, l'ancien joueur a succombé à une crise cardiaque.

M'Bami, né à Yaoundé, avait débuté sa carrière professionnelle à Sedan (2000-2003) avant de rejoindre des équipes beaucoup plus huppées comme le PSG (2003-2006) puis l'OM (2006-2009). Il a ensuite entrepris un périple qui l'avait mené en Espagne, en Chine, en Arabie Saoudite et en Colombie.

Une carrière terminée au Havre

Il avait terminé son aventure chez les pros au Havre (2014-2016), où il résidait depuis et dont le club a également rendu hommage à son ancien joueur sur les réseaux sociaux.

M'Bami comptait deux Coupes de France à son palmarès, remportées avec le PSG (2004, 2006). Médaillé d'or olympique en 2000 et sélectionné à 38 reprises en équipe nationale, il avait également été finaliste de la Coupe des Confédérations en 2003 et finaliste de la CAN en 2008 avec les Lions Indomptables.